Европейская жара вскоре накроет Россию

Погода в Европе и России сейчас демонстрирует яркий контраст. Пока Старый Свет изнывает от почти 40‑градусной жары, в центральной части нашей страны ощущается осенняя прохлада. Об этом написали в издании «Метеовести».
Причина такого расхождения — в особенностях атмосферной циркуляции. Над Европой закрепился мощный стационарный антициклон, так называемый омега‑блок: юго‑восточные потоки на его краю подтягивают раскаленный воздух прямо из Сахары. Именно поэтому в Париже температура вновь подбирается к отметке +40 °C.
В то же время на Русскую равнину прорываются облака североатлантических циклонов. Сдерживают прогрев воздуха и приносят осадки.
Сейчас гребень европейского антициклона подбирается вплотную к российским рубежам. Из‑за этого основная зона дождей смещается к Волге, а на западе Русской равнины ливни становятся кратковременными и локальными — там воздух прогреется лучше.
Теплая погода ожидается в Калининградской области: в выходные, 27 и 28 июня, температура там достигнет от +30 °C до +35 °C. Это на несколько градусов выше, чем на черноморских курортах, и может побить июньские температурные рекорды.
В самом Калининграде жара тоже усилится. Сегодня, 26 июня, там окажется около +28 °C. К выходным столбики термометров поднимутся от +32 °C до +35 °C — более чем на 10 градусов выше нормы. Правда, такая аномалия не затянется: уже в начале следующей недели в регион придет грозовой фронт с более прохладными воздушными массами и температура опустится примерно до +25 °C.
В Центральной России потепление окажется сдержаннее. В Москве из‑за грозовых дождей ближайшие дни останутся умеренно теплыми — около +20 °C. А с воскресенья облачность пойдет на спад и воздух в столице прогреется до комфортных +25 °C. В Поволжье и на Урале сохранится более прохладная погода: днем ожидается от +17 °C до +22 °C.