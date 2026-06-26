Европейская жара вскоре накроет Россию

В самом Калининграде жара тоже усилится. Сегодня, 26 июня, там окажется около +28 °C. К выходным столбики термометров поднимутся от +32 °C до +35 °C — более чем на 10 градусов выше нормы. Правда, такая аномалия не затянется: уже в начале следующей недели в регион придет грозовой фронт с более прохладными воздушными массами и температура опустится примерно до +25 °C.