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Япония пережила новое сильное землетрясение: видео

Страна пострадала от двух мощных подземных толчков. Одновременно на государство обрушились ливни.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +22° 4 м/с 83% 759 мм рт. ст. +22°

В Японии в пятницу, 26 июня, зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр, согласно информации Евро-Средиземноморского сейсмологического центра, располагался у ближневосточного побережья острова Хонсю.

Очаг залегал на глубине 49 километров, а самые сильные толчки ощущались в районе, который располагается в 19 километрах к юго‑востоку от Нариты и семи километрах от Екаитибы. В этих населенных пунктах суммарно проживают сотни тысяч человек.

Ранее на северо‑востоке страны произошло еще более мощное сейсмическое событие — землетрясение магнитудой 7,2. Из‑за угрозы повреждений власти временно закрыли 114 школ.

Параллельно с сейсмической активностью Японию накрыли сильные дожди: осадки спровоцировали тайфун и сезонный атмосферный фронт. Ситуация оказалась серьезной — в 13 префектурах, от южных районов Кюсю и Окинавы до западного района Кинки на Хонсю, объявили эвакуацию. Покинуть опасные зоны рекомендовали 2,23 миллиона человек.

В префектуре Кагосима пострадали три человека, а в Кагосиме и Фукуоке подтопило 25 строений. Экстренные службы работают в усиленном режиме: оценивают ущерб и помогают жителям. Власти рекомендовали людям не возвращаться в зоны риска до официального снятия угрозы.