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ИКИ РАН: гигантская группа солнечных пятен вскоре окажется напротив Земли

Новая активная область уже заняла вторую строку по размеру среди всех активных зон в текущем году. Ученые зарегистрировали там 11 вспышек.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Солнечная активность 26 июня 2026 нарастает: область 4478 достигла рекордных размеров, прогноз ученых
Источник: ИКИ РАН

На Солнце стремительно разрастается крупная активная зона — 4478. Всего за три дня увеличилась до внушительного размера 825 миллионных долей полусферы и сейчас заняла второе место по габаритам среди всех сородичей, которых фиксировали в этом году. Об этом написали на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

При этом лидером осталась локация 4366, которая наблюдалась в феврале. Параметры образования доходили до 1100 миллионных долей полусферы. В активе находились сразу пять вспышек высшего X-уровня, включая мощнейшую в году — класса X8.1.

Сейчас область 4478 демонстрирует умеренную активность: за три дня ученые зарегистрировали там 11 вспышек, все — относительно слабые, категории C. При этом зону считают потенциально опасной: практически каждое заметное событие сопровождается выбросами плазмы.

Сейчас эти явления не угрожают Земле. Из‑за того что область располагается ближе к краю солнечного диска, потоки заряженных частиц уходят в сторону от планеты. Однако ситуация может измениться: по расчетам специалистов, уже 1 июля активная область окажется точно напротив Земли, в центре видимого солнечного диска. Впереди — пять дней, за которые группа пятен способна либо заметно ослабеть и распасться, либо, напротив, резко усилить активность.