ИКИ РАН: гигантская группа солнечных пятен вскоре окажется напротив Земли

Сейчас эти явления не угрожают Земле. Из‑за того что область располагается ближе к краю солнечного диска, потоки заряженных частиц уходят в сторону от планеты. Однако ситуация может измениться: по расчетам специалистов, уже 1 июля активная область окажется точно напротив Земли, в центре видимого солнечного диска. Впереди — пять дней, за которые группа пятен способна либо заметно ослабеть и распасться, либо, напротив, резко усилить активность.