Во Франции из-за 40-градусной жары ограничили употребление алкоголя

Франция борется с последствиями экстремальной жары. Городские власти ввели жесткие меры, чтобы снизить нагрузку на и без того перегруженную систему здравоохранения. Об этом написали в издании The Guardian.
Из‑за рекордных температур в Париже — в отдельные дни столбик термометра поднимался до +40,9 °C — больницы работают на пределе возможностей. Пациентов приходится размещать в коридорах, а служба скорой помощи ежедневно обрабатывает вдвое больше вызовов, чем обычно.
Особенно тревожит рост числа случаев остановки сердца и тепловых ударов. От аномальной жары страдают даже молодые люди.
Чтобы не усугублять ситуацию, в Париже ввели запрет на распитие алкоголя в общественных местах. Власти опасаются, что спиртное в сочетании с палящим солнцем повысит риск тяжелых осложнений. Кроме того, запретили продажу алкоголя навынос в вечерние часы. При этом в кафе, ресторанах и барах пить по‑прежнему можно.
Из‑за угрозы для здоровья горожан отменили крупные массовые мероприятия, в частности парижский прайд‑парад и музыкальный фестиваль Solidays. Организаторы перенесли прайд на сентябрь, сочли проведение многотысячного шествия в условиях экстремальной жары слишком рискованным.