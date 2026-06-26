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Во Франции из-за 40-градусной жары ограничили употребление алкоголя

Свыше 44 миллионов французов находятся под действием красного уровня погодной опасности. Прогнозы не обещают скорого похолодания.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Экстремальная жара во Франции в июне 2026
Источник: unsplash

Франция борется с последствиями экстремальной жары. Городские власти ввели жесткие меры, чтобы снизить нагрузку на и без того перегруженную систему здравоохранения. Об этом написали в издании The Guardian.

Из‑за рекордных температур в Париже — в отдельные дни столбик термометра поднимался до +40,9 °C — больницы работают на пределе возможностей. Пациентов приходится размещать в коридорах, а служба скорой помощи ежедневно обрабатывает вдвое больше вызовов, чем обычно.

Особенно тревожит рост числа случаев остановки сердца и тепловых ударов. От аномальной жары страдают даже молодые люди.

Чтобы не усугублять ситуацию, в Париже ввели запрет на распитие алкоголя в общественных местах. Власти опасаются, что спиртное в сочетании с палящим солнцем повысит риск тяжелых осложнений. Кроме того, запретили продажу алкоголя навынос в вечерние часы. При этом в кафе, ресторанах и барах пить по‑прежнему можно.

Из‑за угрозы для здоровья горожан отменили крупные массовые мероприятия, в частности парижский прайд‑парад и музыкальный фестиваль Solidays. Организаторы перенесли прайд на сентябрь, сочли проведение многотысячного шествия в условиях экстремальной жары слишком рискованным.