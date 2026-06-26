Во Франции из-за 40-градусной жары ограничили употребление алкоголя

Чтобы не усугублять ситуацию, в Париже ввели запрет на распитие алкоголя в общественных местах. Власти опасаются, что спиртное в сочетании с палящим солнцем повысит риск тяжелых осложнений. Кроме того, запретили продажу алкоголя навынос в вечерние часы. При этом в кафе, ресторанах и барах пить по‑прежнему можно.