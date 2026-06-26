Землетрясение магнитудой 6,5 потрясло Филиппины

На Филиппинах сегодня, 26 июня, произошло землетрясение магнитудой шесть с половиной. Подземные толчки, согласно информации Евро-Средиземноморского сейсмологического центра, зафиксировали в районе острова Минданао.
Эпицентр располагался в 83 километрах к югу от Генерал‑Сантоса и 37 километрах к юго‑западу от Сарангани. Очаг залегал на глубине 54 километра, что несколько снизило разрушительный потенциал сейсмического события.
Филиппины находятся в одной из самых сейсмоактивных зон планеты, в пределах Тихоокеанского Огненного кольца. Из‑за сложного тектонического строения региона подземные толчки там не редкость. Ежегодно регистрируют тысячи землетрясений, часть из которых ощущается людьми, а не только оборудованием. Нередко случаются и более мощные события — магнитудой свыше шести, способные вызывать разрушения, оползни и угрозу цунами.
В конце сентября 2025 года землетрясение магнитудой 6,9 потрясло район Себу в Центральных Висайях. Последствия оказались тяжелыми: свыше 70 человек погибли, более 1200 получили травмы.
В октябре того же года провинцию Давао‑Ориенталь сотряс толчок магнитудой 7,6. Затем последовали афтершоки, власти объявили угрозу цунами и организовали массовую эвакуацию.
Еще одним масштабным событием стал удар стихии 8 июня 2026 года у южного побережья Минданао. Магнитуда достигла 7,8, что привело к разрушениям инфраструктуры, перебоям энергоснабжения и введению режима повышенной готовности из‑за риска цунами.