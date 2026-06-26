Землетрясение магнитудой 6,5 потрясло Филиппины

Филиппины находятся в одной из самых сейсмоактивных зон планеты, в пределах Тихоокеанского Огненного кольца. Из‑за сложного тектонического строения региона подземные толчки там не редкость. Ежегодно регистрируют тысячи землетрясений, часть из которых ощущается людьми, а не только оборудованием. Нередко случаются и более мощные события — магнитудой свыше шести, способные вызывать разрушения, оползни и угрозу цунами.