Дизайнеры одежды придумали новый способ спасения от жары: видео

Из‑за изменения климата и участившихся периодов сильной жары мода адаптируется под новые реалии. Дизайнеры разрабатывают одежду, которая помогает лучше переносить высокие температуры. Об этом пишут в Telegram-канале «Серч».
Ярким примером нового подхода с учетом тенденций глобального потепления стал совместный проект культового бренда Rick Owens и спортивного гиганта Adidas. После шестилетнего перерыва марки представили новую коллекцию, в которой смелая эстетика сочетается с практичными деталями.
В линейку вошли объемные надувные куртки и шорты, которые оснастили особой системой вентиляции. Конструкция раздувает одежду, создает воздушную прослойку, которая способствует охлаждению тела. Решение не превращает наряд в переносной кондиционер, но заметно улучшает терморегуляцию организма.
Релиз коллекции стал заметным событием в мире моды. Предыдущий совместный дроп Rick Owens и Adidas выходил еще в 2017 году.
Эксперты и энтузиасты моды уже размышляют, куда разовьется тренд. Перспективной идеей выглядит интеграция в одежду компактных солнечных панелей. Это позволит еще полнее отвечать вызовам меняющегося климата.