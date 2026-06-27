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Синоптик рассказал о погоде в июле

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Июль в Центральной России будет на один-два градуса выше климатической нормы и с относительным дефицитом осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 89% 758 мм рт. ст. +23°
Источник: © РИА Новости

«Предварительно, грядущий июль в Центральной России будет на 1−2 градуса выше климатической нормы», — рассказал Тишковец.

Синоптик также отметил, что в Центральной России в июле возможен относительный дефицит осадков.