Синоптик рассказал о погоде в июле

«Предварительно, грядущий июль в Центральной России будет на 1−2 градуса выше климатической нормы», — рассказал Тишковец.
Синоптик также отметил, что в Центральной России в июле возможен относительный дефицит осадков.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Июль в Центральной России будет на один-два градуса выше климатической нормы и с относительным дефицитом осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Предварительно, грядущий июль в Центральной России будет на 1−2 градуса выше климатической нормы», — рассказал Тишковец.
Синоптик также отметил, что в Центральной России в июле возможен относительный дефицит осадков.