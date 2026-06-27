В Европе в субботу ожидается аномальная жара

«По меньшей мере 193 миллиона человек по всей Европе, как ожидается, столкнутся в субботу с температурой воздуха выше плюс 35 градусов», — говорится в сообщении.
По информации агентства, ожидается смещение аномальной жары на восток.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. По меньшей мере 193 миллиона человек столкнутся в субботу с экстремальной жарой в Европе на фоне аномально высоких температур, обрушившихся на континент, передает агентство Франс Пресс.
«По меньшей мере 193 миллиона человек по всей Европе, как ожидается, столкнутся в субботу с температурой воздуха выше плюс 35 градусов», — говорится в сообщении.
По информации агентства, ожидается смещение аномальной жары на восток.