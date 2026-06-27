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В Европе в субботу ожидается аномальная жара

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. По меньшей мере 193 миллиона человек столкнутся в субботу с экстремальной жарой в Европе на фоне аномально высоких температур, обрушившихся на континент, передает агентство Франс Пресс.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 94% 758 мм рт. ст. +23°
Источник: AP 2024

«По меньшей мере 193 миллиона человек по всей Европе, как ожидается, столкнутся в субботу с температурой воздуха выше плюс 35 градусов», — говорится в сообщении.

По информации агентства, ожидается смещение аномальной жары на восток.