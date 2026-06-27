В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,8

По его данным, эпицентр стихии находился в 169 км к востоку от города Кундуз, где проживают около 161 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 201 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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