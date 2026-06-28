В Югре площадь лесных пожаров превысила 3,6 тыс. га

«По данным на 09:00 (07:00 мск) 28 июня в регионе в Нижневартовском и Сургутском районах действуют 23 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 3 675,3 га, из которых 8 локализованы на площади 195,8 га. В тушении задействовано 298 человек, а также авиатехника», — сказано в сообщении. Отмечается, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.