В Югре площадь лесных пожаров превысила 3,6 тыс. га

Накануне в Югре тушили 17 лесных пожаров в Белоярском, Кондинском, Ханты-Мансийском, Нижневартовском и Сургутском районах на площади 316,15 га, из которых 5 были локализованы на площади 147,5 га.
«По данным на 09:00 (07:00 мск) 28 июня в регионе в Нижневартовском и Сургутском районах действуют 23 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 3 675,3 га, из которых 8 локализованы на площади 195,8 га. В тушении задействовано 298 человек, а также авиатехника», — сказано в сообщении. Отмечается, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.
Ранее в Нижневартовском районе был введен режим ЧС муниципального характера до 09:00 (07:00 мск) 18 июля 2026 года. «В связи с прохождением грозового фронта и дефицитом осадков в Нижневартовском районе наблюдается изменение лесопожарной обстановки», — пояснили в департаменте.
Всего в 2026 году в Югре ликвидировали 25 ландшафтных возгораний на площади 1 698,26 га, 202 лесных пожара на площади 11 074 га и 2 лесных пожара на землях особо охраняемых природных территорий на площади 48,4 га. На территории региона с 25 апреля установлен пожароопасный сезон.