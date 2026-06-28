AFP: во Франции значительно выросла смертность из-за жары

Аномально жаркая погода наблюдается во Франции с 17 июня. В связи с этим была приостановлена работа или изменено расписание почти 10 тыс. учебных заведений, ограничено движение железнодорожного транспорта. Газета Ouest-France сообщила, что 24 и 25 июня стали самыми жаркими днями в истории метеонаблюдений во Франции. Средняя температура по всей республике в этот день составила 30 градусов. Более чем в 50 департаментах, согласно данным национальной метеослужбы, был достигнут показатель в 40 градусов, при этом в четверг наивысший — красный — уровень погодной опасности был объявлен в 72 из 96 департаментов.