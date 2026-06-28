Поиск Яндекса
Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

AFP: во Франции значительно выросла смертность из-за жары

ПАРИЖ, 28 июня. /ТАСС/. Национальное агентство по здравоохранению Франции (SPF) зарегистрировало с 24 по 28 июня на 1 тыс. смертей больше, чем за аналогичные предыдущие временные периоды. Как сообщило Agence France-Presse (AFP), это связано с аномальной жарой, продолжающейся во Франции.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 94% 756 мм рт. ст. +22°
Источник: Alexander Kagan/CC0

Отмечается, что большинство умерших — люди старше 65 лет. При этом, подчеркивает агентство, данные пока не окончательные.

Наибольший рост смертей наблюдается в парижском регионе Иль-де-Франс, на который приходится примерно 40% от общего числа смертей.

Аномально жаркая погода наблюдается во Франции с 17 июня. В связи с этим была приостановлена работа или изменено расписание почти 10 тыс. учебных заведений, ограничено движение железнодорожного транспорта. Газета Ouest-France сообщила, что 24 и 25 июня стали самыми жаркими днями в истории метеонаблюдений во Франции. Средняя температура по всей республике в этот день составила 30 градусов. Более чем в 50 департаментах, согласно данным национальной метеослужбы, был достигнут показатель в 40 градусов, при этом в четверг наивысший — красный — уровень погодной опасности был объявлен в 72 из 96 департаментов.