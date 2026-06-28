В ФРГ зафиксировали экстремальную жару в 41,7 градуса

Уже несколько дней волна экстремальной жары удерживает температуру в Германии у отметки 40 градусов и выше, заставляя жителей страдать от зноя. Подобные экстремальные погодные условия стали наблюдаться в ФРГ чаще из-за климатического кризиса, и в будущем эта тенденция, как ожидается, усилится. В течение воскресенья синоптики прогнозируют сильные грозы с высоким риском штормовой погоды, в первую очередь на востоке, но местами также и на западе страны. На юге локальные, но мощные грозы ожидаются только в горных районах. В понедельник максимальная температура воздуха составит уже от 29 до 32 градусов.