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Уровень смертности во Франции растет из-за аномальной жары

ПАРИЖ, 28 июн — РИА Новости. Уровень смертности во Франции с 24 июня на фоне аномальной жары возрос на 1 тысячу случаев по сравнению с показателями прошлых месяцев, сообщает Национальное агентство здравоохранения Франции (ANSP).

Сейчас в Ричмонде: +24° 1 м/с 93% 756 мм рт. ст. +24°
Источник: Alexander Kagan/CC0

«С 24 июня было зафиксировано примерно на тысячу смертей больше (неконсолидированные данные) по сравнению с показателями предыдущих месяцев», — говорится в заявлении на сайте агентства.

По информации ведомства, в среднем в апреле и мае ежедневно регистрировалось около 900−1000 смертей. При этом 24 июня их число достигло 1200, а 25 и 26 июня — превысило 1400.

Отмечается, что особый рост регистрируется в регионах, где действовал красный уровень погодной опасности из-за жары. Рост смертности наблюдался во всех возрастных группах, однако 85% случаев приходятся на людей старше 65 лет.

Франция, как и ряд других стран Европы, в последние дни охвачена аномальной жарой. В середине недели метеослужба страны вводила из-за нее наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов. Это стало новым рекордом. Температура приблизилась к отметке в 40 градусов, а местами даже превысила ее.