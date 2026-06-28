Уровень смертности во Франции растет из-за аномальной жары

Франция, как и ряд других стран Европы, в последние дни охвачена аномальной жарой. В середине недели метеослужба страны вводила из-за нее наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов. Это стало новым рекордом. Температура приблизилась к отметке в 40 градусов, а местами даже превысила ее.