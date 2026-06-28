Уровень смертности во Франции растет из-за аномальной жары

«С 24 июня было зафиксировано примерно на тысячу смертей больше (неконсолидированные данные) по сравнению с показателями предыдущих месяцев», — говорится в заявлении на сайте агентства.
По информации ведомства, в среднем в апреле и мае ежедневно регистрировалось около 900−1000 смертей. При этом 24 июня их число достигло 1200, а 25 и 26 июня — превысило 1400.
Отмечается, что особый рост регистрируется в регионах, где действовал красный уровень погодной опасности из-за жары. Рост смертности наблюдался во всех возрастных группах, однако 85% случаев приходятся на людей старше 65 лет.
Франция, как и ряд других стран Европы, в последние дни охвачена аномальной жарой. В середине недели метеослужба страны вводила из-за нее наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов. Это стало новым рекордом. Температура приблизилась к отметке в 40 градусов, а местами даже превысила ее.