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В Венесуэле после землетрясений началось мародерство

Число жертв приблизилось к 1500. Тысячи людей считаются пропавшими без вести.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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В Венесуэле зафиксировали мародеров после серии мощных землетрясений в июне 2026
Источник: Reuters

В Венесуэле ликвидируют последствия серии мощных землетрясений, которые нанесли тяжелый удар по экономике страны. В Ла‑Гуайре зафиксировали случаи мародерства. Подробнее о ситуации написали в издании The Guardian.

Местные жители выразили недовольство темпами и масштабами помощи и призвали военных присоединиться к разбору завалов. По сведениям Организации Объединенных Наций, в поддержке нуждаются до 6,76 миллиона человек: людям требуются жилье, вода, медпомощь и предметы первой необходимости.

Ориентировочная стоимость восстановительных работ оценивается в 6,7 миллиарда долларов, что составляет около шести процентов ВВП Венесуэлы.

Напомним, что подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5 обрушились на прошлой неделе на район в 40 километрах от Каракаса и вызвали масштабные разрушения. По обновленным сведениям, порядка 200 зданий полностью уничтожило, еще более 770 получили серьезные повреждения.

Трагедия унесла жизни свыше 1450 человек, число раненых к понедельнику, 29 июня, превысило 3150. При этом судьба десятков тысяч людей осталась неизвестной.

Спустя почти четверо суток под завалами в Карабальеде французские и американские спасатели нашли живыми мужчину и его сына‑подростка. Эпизод привлек внимание общественности и дал надежду местным жителям, хотя вероятность обнаружить выживших упала: ключевой 72‑часовой период для спасения людей истек.

24 страны направили в Венесуэлу более 2700 специалистов и свыше 520 тонн гуманитарных грузов.

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