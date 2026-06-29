Выходные в России отметились аномальной жарой

В Калининградской области столбик термометра в минувшие выходные поднялся до небывалых отметок. В Калининграде в воскресенье, 28 июня, воздух прогрелся до +34,4 °C. Это новый абсолютный рекорд. Прежний максимум, который держался с 2019 года, оказался превышен на 0,4 градуса, рассказали в издании «Метеовести».
Лидером по жаре стал поселок Железнодорожный: там температура достигла +35,7 °C. При этом семь из десяти самых жарких населенных пунктов страны пришлись именно на Калининградскую область. Однако уже сегодня, 29 июня, зной там отступит. Днем ожидается от +25 °C до +30 °C.
Не менее удивительная ситуация сложилась в выходные в Сибири и в Заполярье. Над Алтайским краем сформировался мощный очаг тепла: температура там держалась на уровне от +31 °C до +36 °C.
В Норильске в субботу, 27 июня, там зафиксировали +32,2 °C, что стало не просто суточным рекордом, а самой высокой температурой за всю историю метеонаблюдений в городе. Показатель побил сразу четыре параметра: суточный, июньский, летний и годовой.
В пятницу, 26 июня, и воскресенье, 28 июня, в Норильске также обновлялись рекорды: отметки составили +31,4 °C и +31,6 °C соответственно. Сегодня температура в городе удержится около +30 °C, но со вторника, 30 июня, прогнозируется снижение.