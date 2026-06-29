Выходные в России отметились аномальной жарой

Лидером по жаре стал поселок Железнодорожный: там температура достигла +35,7 °C. При этом семь из десяти самых жарких населенных пунктов страны пришлись именно на Калининградскую область. Однако уже сегодня, 29 июня, зной там отступит. Днем ожидается от +25 °C до +30 °C.