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В Венесуэлу после землетрясений пришла новая стихийная беда: видео

Из-за ливней затопило штат Португеса. В некоторых местах вода поднялась до пояса людей.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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В Венесуэле новая природная стихия ударила по штату Португеса: из‑за проливных дождей регион затопило. Мощные потоки воды залили первые этажи жилых домов и превратили улицы в бурные реки. На отдельных участках уровень воды доходил людям до пояса. Автомобильное движение парализовало: дороги оказались скрыты под толщей воды. Передвигаться удавалось только пешком, сообщили в издании Plainnews.

В Сети появились первые кадры с места событий. На видео — затопленные кварталы и люди, которые пробираются сквозь стремительный поток воды.

При этом нынешнее бедствие развернулось на фоне еще одной масштабной трагедии, которая потрясла страну ранее. Напомним, что в 40 километрах от Каракаса произошли мощные подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5. Разрушительная сила стихии стерла с лица земли около 200 зданий, еще свыше 770 строений повредились.

Из-за подземных толчков погибло более 1450 человек. Раненых к 29 июня насчитали свыше 3150. Судьба десятков тысяч граждан до сих пор остается неизвестной.

Местные власти сообщили, что тела погибших находят повсюду. В морг Бельо Монте в Каракасе люди приходят проститься с близкими, а улицы рядом с учреждением заполнили те, кто привез умерших родственников. Многим требуется психологическая поддержка. По словам Эдгара Эрнандеса, бывшего президента Национальной ассоциации похоронных бюро Венесуэлы, учреждению по всей стране передали более 200 гробов, мешков для тел и других необходимых принадлежностей.

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