В Виннице из-за аномальной жары искривились трамвайные пути и расплавился асфальт: видео

В украинском городе Винница в понедельник, 29 июня, аномальная жара привела к деформации трамвайных путей. На улице Соборной из‑за термического расширения металла искривились рельсы, сообщили в издании Antikor.
В тени температура достигла +37 °С, а под прямыми солнечными лучами превышала +50 °С. Именно этот фактор и вызвал повреждение путей. В результате на несколько часов полностью остановили движение трамваев в центральной части города. Очевидцы также заметили расплавленный асфальт. Видео с деформированными рельсами быстро распространились в Сети.
Схожие трудности, согласно изданию The Guardian, возникли и в Европе: в минувшие выходные в Польше, Чехии, Германии и других странах фиксировались масштабные сбои в железнодорожном сообщении. Поезда задерживались на несколько часов, вагоны оказывались переполненными, а климатическое оборудование в составах не справлялось с нагрузкой.
Как пояснили представители чешского железнодорожного оператора, системы кондиционирования не предназначались для работы при температуре порядка +40 °С. Задача техники — обеспечивать комфортный, а не максимально низкий уровень температуры в салоне.
Согласно прогнозу, жара в Европе в ближайшие дни продолжится. Это усугубит ситуацию: перебоев в транспортной системе станет еще больше.