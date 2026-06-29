В Виннице из-за аномальной жары искривились трамвайные пути и расплавился асфальт: видео

В тени температура достигла +37 °С, а под прямыми солнечными лучами превышала +50 °С. Именно этот фактор и вызвал повреждение путей. В результате на несколько часов полностью остановили движение трамваев в центральной части города. Очевидцы также заметили расплавленный асфальт. Видео с деформированными рельсами быстро распространились в Сети.