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На Солнце разрушилось темное пятно размером с Юпитер

На Солнце произошел распад крупного солнечного пятна. Фрагменты растворились в плазме.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Распад крупного солнечного пятна на Солнце в конце июня 2026: последствия для Земли, риск вспышек класса X
Источник: R. Kamlah et al. 2025

На Солнце зафиксировали два новых события. В центре видимого диска звезды произошел распад крупного солнечного пятна. Структура, которая по габаритам превосходила Юпитер, утратила целостность: фрагменты постепенно растворились в окружающей плазме. Одновременно в северной области вблизи солнечного экватора начала формироваться новая активная зона, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

При этом группа солнечных пятен 4478 сейчас остается самой масштабной в 2026 году. Площадь достигла 1190 единиц, что превысило показатели предыдущей рекордной зоны 4366 — 1100 единиц. Последняя в феврале породила вспышку класса X8.1.

Сейчас группа пятен демонстрирует умеренную динамику: в пределах образования регистрируют турбулентные процессы и накопление энергии, однако крупных вспышек не фиксируют. Отмечаются лишь отдельные выбросы слабых плазменных облаков — два ожидаются у Земли 30 июня и 1 июля.

Завтра группа пятен окажется точно на линии Солнце — Земля. В ближайшие двое суток любая вспышка класса X приведет к фронтальному воздействию на магнитосферу планеты. Пока активные области остаются относительно спокойными, но ситуация расценивается как потенциально опасная.