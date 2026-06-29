На Солнце разрушилось темное пятно размером с Юпитер

На Солнце зафиксировали два новых события. В центре видимого диска звезды произошел распад крупного солнечного пятна. Структура, которая по габаритам превосходила Юпитер, утратила целостность: фрагменты постепенно растворились в окружающей плазме. Одновременно в северной области вблизи солнечного экватора начала формироваться новая активная зона, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.