Во Франции жители обходятся без плиты и жарят яичницу на солнце: видео

Волна жары, которая накрыла страну в середине июня, стала одной из самых мощных за всю историю наблюдений, согласно информации издания The Guardian, и привела к резкому росту смертности, особенно — среди пожилых людей. По сведениям Французской службы общественного здравоохранения, только за одну неделю число смертей превысило обычные показатели на сотни и тысячи. Власти предупредили, что окончательные цифры окажутся еще выше по мере обработки информации.