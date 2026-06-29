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Во Франции жители обходятся без плиты и жарят яичницу на солнце: видео

40-градусная жара в Европе стала причиной необычных кулинарных экспериментов. Жители готовят еду без плиты.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Аномальная жара во Франции достигла таких масштабов, что люди демонстрируют в Сети необычные эксперименты. Например, один из жителей пожарил яичницу прямо на раскаленном подоконнике — без использования плиты, лишь под палящими лучами.

Автор видео разбил яйцо на сковороду, добавил бекон и оставил блюдо готовиться на солнце. Такой способ оказался рабочим из‑за экстремально высоких температур, которые охватили Европу. В тени термометр показывал почти +40 °С.

Волна жары, которая накрыла страну в середине июня, стала одной из самых мощных за всю историю наблюдений, согласно информации издания The Guardian, и привела к резкому росту смертности, особенно — среди пожилых людей. По сведениям Французской службы общественного здравоохранения, только за одну неделю число смертей превысило обычные показатели на сотни и тысячи. Власти предупредили, что окончательные цифры окажутся еще выше по мере обработки информации.

Экстремальные погодные условия вынудили власти ввести красный уровень опасности, который отменили лишь к выходным на фоне пришедших на смену жаре мощных гроз. Премьер‑министр Себастьян Лекорню запланировал межправительственное кризисное совещание, чтобы проанализировать последствия аномалии и выработать меры реагирования.

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