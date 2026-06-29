Синоптики назвали регионы России, где в июле ждать пекла

В одних уголках России в июле воздух раскалится до аномальных значений. В других местах окажется прохладнее обычного и не обойдется без дождей, сообщили на сайте издания «Метеовести».
Наиболее теплый сценарий синоптики прогнозируют для Русской равнины. Выше нормальной границы температура закрепится в Черноземье и Поволжье. При этом север равнины станет исключением: там метеоситуация окажется холоднее привычных показателей.
Холодная аномалия затронет отдаленные территории страны — арктические районы Сибири и Дальнего Востока. При этом юг азиатской части России окажется в зоне повышенного тепла: средние показатели там превысят многолетние на один-три градуса.
К концу первой декады ненадолго станет прохладнее. Но уже в середине периода регионы накроет волна жаркой погоды: температура поднимется в среднем на два-три градуса выше нормы.
В заключительные дни июля жителей России ждет неожиданное понижение температуры. Арктические воздушные массы принесут похолодание, и показатели термометров окажутся примерно на три градуса ниже типичных для месяца значений.