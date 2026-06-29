Поиск Яндекса
Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Синоптики назвали регионы России, где в июле ждать пекла

Синоптики представили прогноз погоды на июль. К середине месяца температура поднимется на два-три градуса выше нормы, но в конце возможно резкое похолодание.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +26° 5 м/с 74% 760 мм рт. ст. +26°
Аномальная жара в июле 2026: где в России ожидается пекло, прогноз погоды по регионам
Источник: Freepik

В одних уголках России в июле воздух раскалится до аномальных значений. В других местах окажется прохладнее обычного и не обойдется без дождей, сообщили на сайте издания «Метеовести».

Наиболее теплый сценарий синоптики прогнозируют для Русской равнины. Выше нормальной границы температура закрепится в Черноземье и Поволжье. При этом север равнины станет исключением: там метеоситуация окажется холоднее привычных показателей.

Холодная аномалия затронет отдаленные территории страны — арктические районы Сибири и Дальнего Востока. При этом юг азиатской части России окажется в зоне повышенного тепла: средние показатели там превысят многолетние на один-три градуса.

В Центральной России начало июля пройдет в рамках обычной для периода погоды.

К концу первой декады ненадолго станет прохладнее. Но уже в середине периода регионы накроет волна жаркой погоды: температура поднимется в среднем на два-три градуса выше нормы.

В заключительные дни июля жителей России ждет неожиданное понижение температуры. Арктические воздушные массы принесут похолодание, и показатели термометров окажутся примерно на три градуса ниже типичных для месяца значений.