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Эйфелева башня увеличилась на десять сантиметров из-за жары

Эйфелева башня при сильной жаре увеличивается в высоту примерно на десять сантиметров вследствие теплового расширения металла. Об этом сообщает радиостанция RTL со ссылкой на инженера и архитектора Бертрана Лемуана.

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Источник: Новости Mail

«Когда температура меняется от минус 10 до плюс 40 градусов, Эйфелева башня вырастает примерно на 10 сантиметров. Это соответствует двум сантиметрам на каждые 10 градусов», — пояснил он.

Как уточнил эксперт, используемое в конструкции башни пудлинговое железо расширяется под воздействием тепла, а при снижении температуры вновь сжимается. При этом данное явление остается незаметным для человеческого глаза.

В последние дни Франция, как и ряд других стран Европы, охвачена аномальной жарой. В середине прошлой недели метеослужба страны вводила из-за нее наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов, что стало новым рекордом. Температура приблизилась к отметке в 40 градусов, а местами даже превысила ее.

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