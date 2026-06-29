Эйфелева башня увеличилась на десять сантиметров из-за жары

«Когда температура меняется от минус 10 до плюс 40 градусов, Эйфелева башня вырастает примерно на 10 сантиметров. Это соответствует двум сантиметрам на каждые 10 градусов», — пояснил он.
Как уточнил эксперт, используемое в конструкции башни пудлинговое железо расширяется под воздействием тепла, а при снижении температуры вновь сжимается. При этом данное явление остается незаметным для человеческого глаза.
В последние дни Франция, как и ряд других стран Европы, охвачена аномальной жарой. В середине прошлой недели метеослужба страны вводила из-за нее наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов, что стало новым рекордом. Температура приблизилась к отметке в 40 градусов, а местами даже превысила ее.