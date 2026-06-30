Аномальная жара увеличила Эйфелеву башню во Франции на 10 см

Рекордная жара, которая установилась во Франции в последние дни, привела к тому, что главный символ Парижа — Эйфелева башня — увеличилась в высоту на 10 сантиметров. Это не ошибка измерений и не оптическая иллюзия, а реальный физический эффект, обусловленный свойствами материала, из которого строили конструкцию, объяснил инженер Бертран Лемойн в интервью RTL.fr.