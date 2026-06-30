Аномальная жара увеличила Эйфелеву башню во Франции на 10 см

Рекордная жара, которая установилась во Франции в последние дни, привела к тому, что главный символ Парижа — Эйфелева башня — увеличилась в высоту на 10 сантиметров. Это не ошибка измерений и не оптическая иллюзия, а реальный физический эффект, обусловленный свойствами материала, из которого строили конструкцию, объяснил инженер Бертран Лемойн в интервью RTL.fr.
По словам эксперта, сооружение возводили из кованого железа, а любой металл при нагревании расширяется. Когда температура воздуха поднимается, металлические элементы конструкции нагреваются, их молекулы начинают двигаться активнее и занимают больше пространства — башня растет. В прохладную погоду происходит обратный процесс: металл остывает и сжимается, и высота сооружения понемногу уменьшается.
Инженеры, которые проектировали Эйфелеву башню ко Всемирной выставке 1889 года, знали об этой особенности и заранее учли ее при строительстве. Именно поэтому в конструкции предусмотрели специальные компенсационные элементы, которые позволяют металлу свободно расширяться и сжиматься без риска для прочности сооружения. Поэтому колебания высоты не угрожают устойчивости объекта. Это естественное поведение металлической конструкции в меняющихся погодных условиях.
Напомним, что ранее в шпиль Эйфелевой башни ударила сильная молния.