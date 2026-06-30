Русская равнина готовится к аномальной жаре

К четвергу, 2 июля, потепление достигнет максимума: субтропический поток доберется до берегов Волги, а на юге страны воздух прогреется от +30 °C до +35 °C, в средней полосе — от +27 °C до +32 °C. Однако зной продлится недолго: уже в четверг северо‑запад захватят свежие воздушные массы с Северной Атлантики, а к пятнице, 3 июля, прохлада дойдет и до центральных районов. Следом начнутся локальные грозы, температура пойдет вниз, и к выходным погода вернется к климатической норме.