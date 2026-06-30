Русская равнина готовится к аномальной жаре

В белорусском Пинске, согласно изданию «Метеовести», зафиксировали новый температурный рекорд июня: столбик термометра поднялся до +39,4 °C. В Бобруйске сильная жара спровоцировала мощную конвекцию — на город внезапно обрушились ливень, шквалистый ветер и гроза. Не обошли осадки стороной и Урал: в Екатеринбурге за один день выпало 45 миллиметров влаги — более половины месячной нормы.
В последний день июня контраст погодных условий сохранится. На большей части Европейской России окажется солнечно, лишь местами, преимущественно на Кавказе, западе и северо‑западе Русской равнины, появятся кучево‑дождевые облака.
А вот на востоке, в Заволжье и на Урале, ненастье задержится: там вновь возможны обильные осадки, которые местами превысят треть месячной нормы. Из‑за переувлажненной почвы новые дожди спровоцируют подтопления и паводки на малых реках, а в Нижнем Тагиле и Оренбурге месячная сумма осадков рискует стать рекордной. При этом в зоне дождей окажется сравнительно прохладно — не выше +17 °C.
Тем временем на запад начнет поступать прогретый воздух из Европы. Однако не принесет экстремальной жары: по пути немного остынет, и температура составит от +26 °C до +31 °C.
К четвергу, 2 июля, потепление достигнет максимума: субтропический поток доберется до берегов Волги, а на юге страны воздух прогреется от +30 °C до +35 °C, в средней полосе — от +27 °C до +32 °C. Однако зной продлится недолго: уже в четверг северо‑запад захватят свежие воздушные массы с Северной Атлантики, а к пятнице, 3 июля, прохлада дойдет и до центральных районов. Следом начнутся локальные грозы, температура пойдет вниз, и к выходным погода вернется к климатической норме.