Поиск Яндекса
Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Синоптики рассказали, куда сегодня придет 30-градусная жара

В Якутии ожидается +32 °С, в Благовещенске +30 °С, в Хабаровске +29 °С. В Сибири циклоны принесут передышку от жары, а в Поволжье пройдут сильные дожди при температуре до +30 °С.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +20° 0 м/с 94% 761 мм рт. ст. +22°
Источник: РИА "Новости"

На юге России во вторник, 30 июня, погода установится в рамках климатической нормы. Дожди пройдут только на Кавказе. В Сочи будет +27 °С, в Симферополе — +34 °С, в Краснодаре — +31 °С, в Астрахани — +27 °С.

Юг Дальнего Востока накроет циклонический вихрь — сегодня там пройдут дожди, но завтра они успокоятся. При этом в регионы вернется 30-градусная жара. В Якутии температура составит +32 °С, день будет солнечным. В Благовещенске термометр покажет +30 °С, в Хабаровске — +29 °С, во Владивостоке — +20 °С.

В Сибири ожидается небольшая передышка от жаркого периода: туда придут циклоны. Один вихрь направится на северо-восток, другой освежит воздух вблизи Урала. В Салехарде обещают +18 °С, в Екатеринбурге — +19 °С, в Омске — +27 °С, в Иркутске — +28 °С.

Сильные дожди пройдут в Поволжье, но температура там продолжит подниматься. Местами прогнозируют до +30 °С. В центре сегодня будет без осадков, воздух прогреется чуть ниже 30-градусной отметки. В Смоленске — +29 °С, в Курске — +27 °С, в Нижнем Новгороде — +25 °С, в Мурманске — +20 °С. Калининград остынет: там обещают около +25 °С. Дожди пройдут на Кольском полуострове.

В Санкт-Петербурге прогнозируют +24 °С, в Москве — +27 °С. Осадков не ожидается.

Узнать больше по теме
Курск: древний город воинской славы в центре России
Курск — один из старейших городов России, административный центр Курской области и важный культурный, промышленный и транспортный узел Центральной России. Город широко известен благодаря событиям Великой Отечественной войны и Курской битве, ставшей одним из ключевых сражений в мировой истории. Собрали главное о нем.
Читать дальше