Синоптики рассказали, куда сегодня придет 30-градусная жара

На юге России во вторник, 30 июня, погода установится в рамках климатической нормы. Дожди пройдут только на Кавказе. В Сочи будет +27 °С, в Симферополе — +34 °С, в Краснодаре — +31 °С, в Астрахани — +27 °С.
Юг Дальнего Востока накроет циклонический вихрь — сегодня там пройдут дожди, но завтра они успокоятся. При этом в регионы вернется 30-градусная жара. В Якутии температура составит +32 °С, день будет солнечным. В Благовещенске термометр покажет +30 °С, в Хабаровске — +29 °С, во Владивостоке — +20 °С.
В Сибири ожидается небольшая передышка от жаркого периода: туда придут циклоны. Один вихрь направится на северо-восток, другой освежит воздух вблизи Урала. В Салехарде обещают +18 °С, в Екатеринбурге — +19 °С, в Омске — +27 °С, в Иркутске — +28 °С.
Сильные дожди пройдут в Поволжье, но температура там продолжит подниматься. Местами прогнозируют до +30 °С. В центре сегодня будет без осадков, воздух прогреется чуть ниже 30-градусной отметки. В Смоленске — +29 °С, в Курске — +27 °С, в Нижнем Новгороде — +25 °С, в Мурманске — +20 °С. Калининград остынет: там обещают около +25 °С. Дожди пройдут на Кольском полуострове.
В Санкт-Петербурге прогнозируют +24 °С, в Москве — +27 °С. Осадков не ожидается.