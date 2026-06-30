Синоптики рассказали, куда сегодня придет 30-градусная жара

Сильные дожди пройдут в Поволжье, но температура там продолжит подниматься. Местами прогнозируют до +30 °С. В центре сегодня будет без осадков, воздух прогреется чуть ниже 30-градусной отметки. В Смоленске — +29 °С, в Курске — +27 °С, в Нижнем Новгороде — +25 °С, в Мурманске — +20 °С. Калининград остынет: там обещают около +25 °С. Дожди пройдут на Кольском полуострове.