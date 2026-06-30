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Клубничная луна взошла над Россией: фото

Луна на ночном небе казалась ярче и больше обычного. Спутник Земли приобрел теплый оранжевый оттенок.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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В ночь на вторник, 30 июня, жители России стали свидетелями редкого и красивого астрономического явления — так называемой клубничной луны. Фотографии полнолуния уже появились в Сети.

Кадры сделали из самых разных уголков России: Саратова, Ярославля, Мариуполя. На снимках луна выглядела крупнее и ярче обычного. Также полнолуние наблюдали в других странах. Очевидцы запечатлели событие вместе с местными достопримечательностями.

Название явления не связывают с реальным цветом спутника — пришло из традиций североамериканских индейцев. Для племени алгонкинов июньское полнолуние знаменовало сезон сбора клубники, поэтому народ и дал событию такое имя. Позже термин закрепился в культуре и теперь используется как поэтическое обозначение.

С научной точки зрения эффект покраснения и кажущегося увеличения луны — это оптическая иллюзия. Когда спутник находится низко над горизонтом, свет проходит через более толстый слой атмосферы — короткие волны рассеиваются, а длинные доходят до наблюдателя. Отсюда и теплый оттенок — слегка оранжевый.

Клубничное полнолуние бывает только в июне. Это главная отличительная черта события. В разных культурах у явления имеются и другие названия, например медовая или розовая луна.

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