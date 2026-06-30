Клубничная луна взошла над Россией: фото

Название явления не связывают с реальным цветом спутника — пришло из традиций североамериканских индейцев. Для племени алгонкинов июньское полнолуние знаменовало сезон сбора клубники, поэтому народ и дал событию такое имя. Позже термин закрепился в культуре и теперь используется как поэтическое обозначение.