Венесуэла вздрогнула от нового землетрясения магнитудой 4,6

В понедельник, 29 июня, в Венесуэле произошло новое землетрясение. Подземный толчок магнитудой 4,6 вновь заставил жителей Каракаса и Ла‑Гуайры в панике выбегать на улицы, написали в издании The Guardian.
Венесуэла переживает одну из самых тяжелых катастроф за последнее столетие: последствия мощных землетрясений обернулись масштабной трагедией и глубоким гуманитарным кризисом. Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, которые случились на прошлой неделе, унесли жизни более 1700 человек, десятки тысяч числятся пропавшими без вести.
В пострадавших районах люди ночуют в палатках или прямо на тротуарах, опасаются возвращаться в поврежденные здания. В Каракасе закрыли несколько линий метро: новые толчки привели к дополнительным обрушениям.
Поисковые работы продолжаются, но шансы найти выживших стремительно тают. В то же время в Ла‑Гуайре участились случаи мародерства: город частично лежит в руинах — многие магазины и аптеки разграбили.
По оценкам Организации Объединенных Наций, от последствий стихии пострадают до 6,76 миллиона человек. Людям нужны жилье, вода, санитарные условия и медицинская помощь. Стоимость восстановительных работ организация оценивает в 6,7 миллиарда долларов.
При этом Венесуэла и до катастрофы переживала затяжной экономический кризис, который серьезно подорвал возможности государства оперативно реагировать на чрезвычайную ситуацию. На фоне трагедии в обществе растет недовольство медленными темпами спасательных операций и нехваткой базовой поддержки для пострадавших семей.