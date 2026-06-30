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Венесуэла вздрогнула от нового землетрясения магнитудой 4,6

Новый подземный толчок привел к панике местное население. Событие усугубило и без того тяжелую ситуацию в стране.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Новое землетрясение в Венесуэле 29 июня 2026: магнитуда 4,6, последствия, помощь ООН
Источник: Reuters

В понедельник, 29 июня, в Венесуэле произошло новое землетрясение. Подземный толчок магнитудой 4,6 вновь заставил жителей Каракаса и Ла‑Гуайры в панике выбегать на улицы, написали в издании The Guardian.

Венесуэла переживает одну из самых тяжелых катастроф за последнее столетие: последствия мощных землетрясений обернулись масштабной трагедией и глубоким гуманитарным кризисом. Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, которые случились на прошлой неделе, унесли жизни более 1700 человек, десятки тысяч числятся пропавшими без вести.

В пострадавших районах люди ночуют в палатках или прямо на тротуарах, опасаются возвращаться в поврежденные здания. В Каракасе закрыли несколько линий метро: новые толчки привели к дополнительным обрушениям.

Поисковые работы продолжаются, но шансы найти выживших стремительно тают. В то же время в Ла‑Гуайре участились случаи мародерства: город частично лежит в руинах — многие магазины и аптеки разграбили.

24 страны направили в Венесуэлу свыше 2700 спасателей, поисковые отряды с собаками и сотни тонн грузов.

По оценкам Организации Объединенных Наций, от последствий стихии пострадают до 6,76 миллиона человек. Людям нужны жилье, вода, санитарные условия и медицинская помощь. Стоимость восстановительных работ организация оценивает в 6,7 миллиарда долларов.

При этом Венесуэла и до катастрофы переживала затяжной экономический кризис, который серьезно подорвал возможности государства оперативно реагировать на чрезвычайную ситуацию. На фоне трагедии в обществе растет недовольство медленными темпами спасательных операций и нехваткой базовой поддержки для пострадавших семей.

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