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Ветрогенераторы в США не выдержали порывов ветра — сломались пополам: фото

В Южной Дакоте зафиксировали рекордный порыв ветра — 210 километров в час. Стихия повалила опоры линий электропередачи и ветрогенераторы и спровоцировала торнадо.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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В Сети появились снимки разрушительных последствий шквалистого ветра, который поднялся в понедельник, 29 июня, в американском штате Южная Дакота. На фото видны поваленные опоры линий электропередачи и поврежденные ветрогенераторы.

Причиной разрушений, согласно информации издания Fox Weather, стала долгоживущая суперъячейковая гроза, которая зародилась в Небраске. Явление спровоцировало в Холабирде рекордный порыв ветра — 210 километров в час. Это самый сильный показатель, который фиксировали в штате с 2003 года.

Стихия не ограничилась лишь ураганным ветром. В округе Маршалл подтвердили факт прохождения торнадо, а на территориях Южной и Северной Дакоты и в отдельных районах Миннесоты действовали предупреждения о сильных грозах.

Центр прогнозирования штормов NOAA повысил уровень риска до третьего из пяти возможных для ряда районов Верхнего Среднего Запада, а позднее зона угрозы второго уровня охватила еще более широкую территорию — вплоть до Северо‑Западного Висконсина.

Прогнозы остаются напряженными и во вторник, 30 июня: ожидается, что штормовые системы сольются в быстро движущуюся линию, которая принесет разрушительные порывы ветра, крупный град и риск новых торнадо. Параллельно над центральной и восточной частью страны формируется тепловой купол, который приведет к резкому росту температур, а повторяющиеся грозы в северной части зоны спровоцируют внезапные наводнения.

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