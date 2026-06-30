Ветрогенераторы в США не выдержали порывов ветра — сломались пополам: фото

Прогнозы остаются напряженными и во вторник, 30 июня: ожидается, что штормовые системы сольются в быстро движущуюся линию, которая принесет разрушительные порывы ветра, крупный град и риск новых торнадо. Параллельно над центральной и восточной частью страны формируется тепловой купол, который приведет к резкому росту температур, а повторяющиеся грозы в северной части зоны спровоцируют внезапные наводнения.