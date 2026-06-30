Москвичей ждет погодное проклятье выходных

В среду, 1 июля, воздух прогреется от +27 °С до +29 °С. Пик теплой волны придется на четверг, 2 июля. Термометры покажут до +30 °С.
Однако уже в пятницу, 3 июля, метеокартина поменяется: с запада подойдет холодный атмосферный фронт. Принесет больше облаков и местами кратковременные дожди. Из‑за этого приток солнечного тепла сократится. Впрочем, похолодание поначалу окажется незначительным: днем температура составит около +27 °С.
К выходным ситуация ухудшится. В субботу, 4 июля, к столице с юга приблизится активный циклон. Небо затянет плотными облаками, пройдут дожди с грозами, а температура опустится до +23 °С. Это уже немного ниже климатической нормы.
В воскресенье, 5 июля, циклон пересечет Москву и направится в сторону Верхневолжья, но перед этим оставит городу пасмурную и дождливую погоду. В последний день недели рассчитывать стоит лишь на +20 °С — показатель, больше характерный для мая.
Стоит отметить, что неустойчивая погода — характерная черта начала лета в столице. Разброс дневных температур в истории достигает внушительных значений — от +17 °С до +30 °С.