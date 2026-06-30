Москвичей ждет погодное проклятье выходных

В воскресенье, 5 июля, циклон пересечет Москву и направится в сторону Верхневолжья, но перед этим оставит городу пасмурную и дождливую погоду. В последний день недели рассчитывать стоит лишь на +20 °С — показатель, больше характерный для мая.