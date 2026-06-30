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Москвичей ждет погодное проклятье выходных

На неделе воздух прогреется в столичном регионе до +30 °С. Но выходные изменят ситуацию.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +26° 0 м/с 48% 762 мм рт. ст. +28°
Жара и резкое похолодание в Москве с 30 июня по 5 июля 2026: прогноз погоды от синоптиков на неделю
Источник: РИА Новости

Москва на этой неделе порадует жителей: благодаря влиянию антициклона, который надвигается с запада, в столице установится ясная и сухая погода. Уже сегодня, 30 июня, небо окажется почти безоблачным, осадков не ожидается, а температура уверенно превысит +25 °С, сообщили в издании «Метеовести».

В среду, 1 июля, воздух прогреется от +27 °С до +29 °С. Пик теплой волны придется на четверг, 2 июля. Термометры покажут до +30 °С.

Однако уже в пятницу, 3 июля, метеокартина поменяется: с запада подойдет холодный атмосферный фронт. Принесет больше облаков и местами кратковременные дожди. Из‑за этого приток солнечного тепла сократится. Впрочем, похолодание поначалу окажется незначительным: днем температура составит около +27 °С.

К выходным ситуация ухудшится. В субботу, 4 июля, к столице с юга приблизится активный циклон. Небо затянет плотными облаками, пройдут дожди с грозами, а температура опустится до +23 °С. Это уже немного ниже климатической нормы.

В воскресенье, 5 июля, циклон пересечет Москву и направится в сторону Верхневолжья, но перед этим оставит городу пасмурную и дождливую погоду. В последний день недели рассчитывать стоит лишь на +20 °С — показатель, больше характерный для мая.

Стоит отметить, что неустойчивая погода — характерная черта начала лета в столице. Разброс дневных температур в истории достигает внушительных значений — от +17 °С до +30 °С.