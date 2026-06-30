В Беларуси впервые в истории воздух прогрелся до +40 °C

На Днепре у поселка Лоев уровень опустился ниже опасной низкой отметки, а на Западной Двине у Витебска — дошел до туда. На ряде участков: Немане у Гродно, Днепре у Могилева, Жлобина и Лоева, Березине у Бобруйска, Соже у Кричева, Славгорода и Гомеля — вода оказалась ниже уровней, при которых возможно судоходство.