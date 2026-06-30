В Беларуси впервые в истории воздух прогрелся до +40 °C

В Беларуси зафиксировали абсолютный температурный рекорд. Впервые за всю историю метеонаблюдений столбик термометра поднялся выше +40 °C. Об этом сообщили в издании «БелТА».
Аномальная жара этим летом дополнилась серьезной проблемой с водным балансом. В стране сильно мелеют водоемы. Гидрологи фиксируют устойчивый спад уровней воды: местами достигает девять сантиметров за сутки.
На Днепре у поселка Лоев уровень опустился ниже опасной низкой отметки, а на Западной Двине у Витебска — дошел до туда. На ряде участков: Немане у Гродно, Днепре у Могилева, Жлобина и Лоева, Березине у Бобруйска, Соже у Кричева, Славгорода и Гомеля — вода оказалась ниже уровней, при которых возможно судоходство.
Специалисты прогнозируют дальнейшее понижение. В ближайшее время аналогичные проблемы возникнут на Днепре у Речицы и Березине у Светлогорска.
Частично ситуацию уже начали сглаживать грозовые ливни, которые приносят локальное облегчение в отдельных областях. Однако существенное похолодание, которое вернет температуру к привычным значениям, синоптики ожидают только со 2 июля.