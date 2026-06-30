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В Беларуси впервые в истории воздух прогрелся до +40 °C

В Пинске столбик термометра поднялся до +40,4 °C. Аномальная жара спровоцировала критическое обмеление рек.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Абсолютный температурный рекорд в Беларуси 29 июня 2026: где установился, последствия жары, прогноз погоды
Источник: Freepik

В Беларуси зафиксировали абсолютный температурный рекорд. Впервые за всю историю метеонаблюдений столбик термометра поднялся выше +40 °C. Об этом сообщили в издании «БелТА».

В понедельник, 29 июня, в Пинске между 14:00 и 14:20 по местному времени температура достигла +40,4 °C. Это превзошло предыдущий максимум, который держался с 8 августа 2010 года: тогда в Гомеле зафиксировали +38,9 °C.

Аномальная жара этим летом дополнилась серьезной проблемой с водным балансом. В стране сильно мелеют водоемы. Гидрологи фиксируют устойчивый спад уровней воды: местами достигает девять сантиметров за сутки.

На Днепре у поселка Лоев уровень опустился ниже опасной низкой отметки, а на Западной Двине у Витебска — дошел до туда. На ряде участков: Немане у Гродно, Днепре у Могилева, Жлобина и Лоева, Березине у Бобруйска, Соже у Кричева, Славгорода и Гомеля — вода оказалась ниже уровней, при которых возможно судоходство.

Специалисты прогнозируют дальнейшее понижение. В ближайшее время аналогичные проблемы возникнут на Днепре у Речицы и Березине у Светлогорска.

Частично ситуацию уже начали сглаживать грозовые ливни, которые приносят локальное облегчение в отдельных областях. Однако существенное похолодание, которое вернет температуру к привычным значениям, синоптики ожидают только со 2 июля.