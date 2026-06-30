Европа ищет способы пережить экстремальную жару: фото

Европа переживает одну из самых мощных волн жары в истории. По мнению ученых, нынешний зной оказался бы невозможным без глобального потепления.
Власти ищут способы помочь людям пережить экстремальные температуры. Так, в Париже жителям разрешили купаться в канале Сен‑Мартен, в Варшаве на улицах установили водяные завесы, а в Вене появились ледяные фонтаны, к которым тянутся горожане, чтобы хоть ненадолго остыть.
В Копенгагене даже караульные у дворца Амалиенборг отказались от меховых шапок: в такую жару так просто невозможно нести службу. На венгерском озере Балатон толпы отдыхающих ищут спасения в тени деревьев, а в Германии люди стараются держаться поближе к водоемам. Не забывают и о животных: в Римском зоопарке для питомцев готовят ледяные блоки с фруктами.
При этом жара несет не только дискомфорт, но и серьезные экономические последствия. Например, в Греции к аномальным температурам добавилась засуха — виноделы срочно приспосабливаются к новым условиям. Перегреваются и городские системы: закрываются школы, отменяют рейсы, больницы работают с колоссальной нагрузкой.
Особенно опасна высокая влажность, которая мешает организму охлаждаться, из‑за чего жара становится куда более губительной. Летом 2022 года из‑за зноя в Европе погибли свыше 60 000 человек, а в Великобритании с 2020-го по 2024-й от жары умерли более 10 000 жителей.