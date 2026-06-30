Европа ищет способы пережить экстремальную жару: фото

В Копенгагене даже караульные у дворца Амалиенборг отказались от меховых шапок: в такую жару так просто невозможно нести службу. На венгерском озере Балатон толпы отдыхающих ищут спасения в тени деревьев, а в Германии люди стараются держаться поближе к водоемам. Не забывают и о животных: в Римском зоопарке для питомцев готовят ледяные блоки с фруктами.