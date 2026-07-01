На Солнце произошла вспышка высшего уровня X

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о вспышке высшего балла, зафиксированной на Солнце. «Вот и первая X вспышка», — говорится в публикации исследовательского центра в Telegram-канале.
За предыдущие сутки на звезде было зарегистрировано 17 подобных явлений, однако с меньшим баллом. Двум из них был присвоен уровень M. Как пояснили ученые, на космическом объекте сформировалась крупная группа пятен, ориентированная в сторону Земли.
В зависимости от мощности рентгеновского излучения вспышки подразделяются на пять классов: A, B, C, M и X. Они способны вызывать на Земле магнитные бури. Последние, в свою очередь, приводят к сбоям в работе энергосистем и оказывают влияние на маршруты миграции птиц и животных. Сильные бури провоцируют нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также перепады напряжения в промышленных сетях.
Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить зону видимости полярных сияний. Однозначного ответа на вопрос о влиянии магнитных бурь на здоровье человека в настоящее время не существует.