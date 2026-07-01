На Солнце произошла вспышка высшего уровня X

В зависимости от мощности рентгеновского излучения вспышки подразделяются на пять классов: A, B, C, M и X. Они способны вызывать на Земле магнитные бури. Последние, в свою очередь, приводят к сбоям в работе энергосистем и оказывают влияние на маршруты миграции птиц и животных. Сильные бури провоцируют нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также перепады напряжения в промышленных сетях.