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На Солнце произошла вспышка высшего уровня X

На Солнце произошла первая после усиления активности вспышка высшего уровня X.

Сейчас в Ричмонде: +31° 3 м/с 43% 760 мм рт. ст. +28°
Источник: Новости Mail

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о вспышке высшего балла, зафиксированной на Солнце. «Вот и первая X вспышка», — говорится в публикации исследовательского центра в Telegram-канале.

За предыдущие сутки на звезде было зарегистрировано 17 подобных явлений, однако с меньшим баллом. Двум из них был присвоен уровень M. Как пояснили ученые, на космическом объекте сформировалась крупная группа пятен, ориентированная в сторону Земли.

В зависимости от мощности рентгеновского излучения вспышки подразделяются на пять классов: A, B, C, M и X. Они способны вызывать на Земле магнитные бури. Последние, в свою очередь, приводят к сбоям в работе энергосистем и оказывают влияние на маршруты миграции птиц и животных. Сильные бури провоцируют нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также перепады напряжения в промышленных сетях.

Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить зону видимости полярных сияний. Однозначного ответа на вопрос о влиянии магнитных бурь на здоровье человека в настоящее время не существует.