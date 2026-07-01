Синоптики пообещали россиянам погодные качели на неделе

Погода в России на текущей неделе продемонстрирует контрасты. Если на западе европейской части страны воцарится солнечная и теплая обстановка, то восток по‑прежнему останется во власти ненастья. Причиной затяжных осадков в этой зоне послужит стационарный циклон, сообщили в издании «Метеовести».
Наиболее сильные ливни по‑прежнему окутают Предуралье и Урал, хотя интенсивность осадков постепенно пойдет на спад. Так, если накануне в Кунгуре и Кушве за сутки выпало более 400 кубометров воды на гектар, то сегодня объем сократится как минимум вдвое, что замедлит развитие паводков на местных реках.
Температурный фон в разных частях страны тоже различится. В Заволжье и на Урале сохранится относительно прохладная погода: днем там ожидается от +17 °C до +22 °C. В то же время запад продолжит прогреваться: в средней полосе температура поднимется от +26 °C до +31 °C, а в Причерноморье — до +34 °C.
Пик потепления придется на четверг, 2 июля, после чего на северо‑запад начнет проникать более свежий воздух с Северной Атлантики. К концу недели холодный фронт доберется и до Центральной России. Под его влиянием жаркие воздушные массы сместятся восточнее, а на Урал вернется комфортная летняя погода.
В Центральной России ближайшие дни обещают предстать ясными и сухими. В Москве в среду температура достигнет +28 °C, в четверг станет еще на градус теплее. Экстремальной жары не предвидится: первые грозовые облака появятся в пятницу, 3 июля, утром, а к выходным сгустятся, из‑за чего дневная температура снизится от +20 °C до +24 °C.
В Екатеринбурге до конца недели ливни сдержат рост температуры, но уже в выходные потеплеет. В воскресенье в городе прогнозируют около +27 °C, при этом в субботу, 4 июля, вероятность осадков уменьшится.