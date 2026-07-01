Синоптики пообещали россиянам погодные качели на неделе

Температурный фон в разных частях страны тоже различится. В Заволжье и на Урале сохранится относительно прохладная погода: днем там ожидается от +17 °C до +22 °C. В то же время запад продолжит прогреваться: в средней полосе температура поднимется от +26 °C до +31 °C, а в Причерноморье — до +34 °C.