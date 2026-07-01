Солнце выпустило в сторону Земли мощную Х-вспышку: когда ждать магнитные бури

При этом экстремально сильных бурь не прогнозируют: до высшего уровня геомагнитной активности и даже до предшествующей ступени G4 дело, скорее всего, не дойдет. Однако явления уровня G3 представляются практически неизбежными, и такое событие станет самым мощным с марта текущего года.