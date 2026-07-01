Солнце выпустило в сторону Земли мощную Х-вспышку: когда ждать магнитные бури

На Солнце произошла вспышка высшего класса. Событие зафиксировали в ночь с 30 июня на 1 июля. Максимум пришелся на 23:50 по московскому времени.
Вспышке присвоили балл X1.1. Это лишь немного выше минимальной отметки для категории X, поэтому специалисты оценивают явление как сравнительно умеренное. В XXI веке фиксировали более мощные, вплоть до уровня X20. Об этом сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Источник вспышки не самая крупная солнечная область, за которой пристально следили ученые, а соседний, менее масштабный активный центр. Несмотря на относительно скромную силу выброса, последствия для Земли окажутся ощутимыми.
Активные области сейчас располагаются почти точно на линии Солнце — Земля. Энергетический фронт достигнет планеты уже завтра, 2 июля, ориентировочно с 21:00 до 24:00 по московскому времени.
При этом экстремально сильных бурь не прогнозируют: до высшего уровня геомагнитной активности и даже до предшествующей ступени G4 дело, скорее всего, не дойдет. Однако явления уровня G3 представляются практически неизбежными, и такое событие станет самым мощным с марта текущего года.