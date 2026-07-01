Гидрометцентр: Центральную Россию на неделе накроет аномальная жара

При этом характер погоды заметно различится. В то время как юг и центр останутся под властью жаркого антициклона, северо‑западные и западные районы в пятницу, 3 июля, ощутят похолодание: температура опустится от +20 °С до +27 °С из‑за продвижения холодного фронта и прихода более прохладных воздушных масс.