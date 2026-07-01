Гидрометцентр: Центральную Россию на неделе накроет аномальная жара

Начало июля в центре Европейской России ознаменуется резким усилением жары. По сведениям синоптиков Гидрометцентра, теплый воздушный поток, который смещается с западных направлений, уже сегодня, 1 июля, обеспечит существенный рост температур в центральных областях: столбики термометров покажут от +25 °С до +32 °С.
Столица не станет исключением: в Москве днем воздух прогреется от +30 °С до +31 °С. Но эпицентром зноя окажется Воронежская область: в конце рабочей недели, 2 и 3 июля, там прогнозируется экстремальная жара с отметками от +35 °С до +36 °С.
При этом характер погоды заметно различится. В то время как юг и центр останутся под властью жаркого антициклона, северо‑западные и западные районы в пятницу, 3 июля, ощутят похолодание: температура опустится от +20 °С до +27 °С из‑за продвижения холодного фронта и прихода более прохладных воздушных масс.
На северо‑востоке в зоне влияния уральского циклона ожидаются осадки, а в ночные и утренние часы в отдельных местах вероятен туман. Повышенный риск природных пожаров сохранится в Рязанской, Владимирской, Тамбовской, Воронежской и Белгородской областях. К концу недели прохождение атмосферных фронтов спровоцирует локальные дожди, местами — с грозами и порывами ветра до 17 метров в секунду.