Позднякова рассказала, чем запомнится москвичам погода в июле

Июль считается самым теплым месяцем в году. Для Москвы средняя температура в период составляет около +19,8 °С, а объем осадков — порядка 85 миллиметров, рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Согласно прогнозу, июль 2026 года обещает несколько более теплую и влажную погоду, чем обычно. Среднемесячная температура окажется примерно на один градус выше климатической нормы, а количество дождей превысит привычные значения.
Характер погоды в столице прогнозируется непостоянным: процессы, как и в июне, разовьются волнообразно. В начале месяца москвичам стоит подготовиться к сильным осадкам. Наиболее интенсивные дожди с грозами синоптики прогнозируют на ближайшие выходные, 4 и 5 июля.
В середине следующей рабочей недели, с 7 по 9 июля, в городе похолодает: дневная температура едва достигнет +20 °С. Однако уже к середине месяца жара постепенно вернется, а в последней декаде июля погода станет преимущественно солнечной и сухой. В этот период столбики термометров днем подберутся к отметке +30 °С и подарят жителям столицы летнее тепло.
Ранее синоптик рассказал, придет ли европейская жара в Россию.