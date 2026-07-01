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Позднякова рассказала, чем запомнится москвичам погода в июле

В начале месяца в столичном регионе ожидаются сильные дожди с грозами. В последней декаде — жара до +30 °С.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 83% 760 мм рт. ст. +24°
Июль 2026 в Москве окажется теплее и дождливее нормы: прогноз погоды, температура, осадки
Источник: РИА "Новости"

Июль считается самым теплым месяцем в году. Для Москвы средняя температура в период составляет около +19,8 °С, а объем осадков — порядка 85 миллиметров, рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Согласно прогнозу, июль 2026 года обещает несколько более теплую и влажную погоду, чем обычно. Среднемесячная температура окажется примерно на один градус выше климатической нормы, а количество дождей превысит привычные значения.

Характер погоды в столице прогнозируется непостоянным: процессы, как и в июне, разовьются волнообразно. В начале месяца москвичам стоит подготовиться к сильным осадкам. Наиболее интенсивные дожди с грозами синоптики прогнозируют на ближайшие выходные, 4 и 5 июля.

В середине следующей рабочей недели, с 7 по 9 июля, в городе похолодает: дневная температура едва достигнет +20 °С. Однако уже к середине месяца жара постепенно вернется, а в последней декаде июля погода станет преимущественно солнечной и сухой. В этот период столбики термометров днем подберутся к отметке +30 °С и подарят жителям столицы летнее тепло.

Ранее синоптик рассказал, придет ли европейская жара в Россию.