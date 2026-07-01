Позднякова рассказала, чем запомнится москвичам погода в июле

В середине следующей рабочей недели, с 7 по 9 июля, в городе похолодает: дневная температура едва достигнет +20 °С. Однако уже к середине месяца жара постепенно вернется, а в последней декаде июля погода станет преимущественно солнечной и сухой. В этот период столбики термометров днем подберутся к отметке +30 °С и подарят жителям столицы летнее тепло.