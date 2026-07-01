Торнадо и градовый шторм обрушились на южные штаты Бразилии: видео

В Бразилии во вторник, 30 июня, природная стихия показала силу сразу в нескольких регионах. В муниципалитете Итайополисс штата Санта‑Катарина прошел торнадо, который оставил после себя поваленные деревья и разрушенные конструкции. Сведения о погибших и пострадавших уточняются.
Хотя для тропических и субтропических широт Южной Америки экстремальные погодные явления не редкость, сильные торнадо в южной части Бразилии случаются относительно нечасто и потому особенно опасны. Системы оповещения не везде работают безупречно, а многие постройки не рассчитываются на запредельные ветровые нагрузки.
На Маркинью штата Парана вчера также обрушился мощный градовый шторм. По улицам потекли реки, видимость упала до нескольких метров.
Кадры последствий: искореженные конструкции, поваленные деревья, поверхности в градинах — уже появились в Сети. Льдины с неба, по сведениям очевидцев, достигали размера куриного яйца — пробивали крыши, оставляли вмятины на автомобилях и уничтожали посевы на полях.
Штаты Санта‑Катарина и Парана из‑за географического положения нередко оказываются в зоне погодных контрастов. При этом крупный град в Бразилии фиксируют чаще, чем торнадо.