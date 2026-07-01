Торнадо и градовый шторм обрушились на южные штаты Бразилии: видео

Хотя для тропических и субтропических широт Южной Америки экстремальные погодные явления не редкость, сильные торнадо в южной части Бразилии случаются относительно нечасто и потому особенно опасны. Системы оповещения не везде работают безупречно, а многие постройки не рассчитываются на запредельные ветровые нагрузки.