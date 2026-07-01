В Венесуэле после землетрясений из-под завалов извлекли мальчика — жив

Гуманитарный кризис нарастает: люди, которые остались без крыши над головой, ищут приют где придется. Кто‑то ночует под открытым небом, кто‑то теснится в переполненных временных убежищах, где условия далеки от приемлемых. Такая ситуация создает реальную угрозу вспышек инфекций. Особенно уязвимы дети: ЮНИСЕФ сообщает, что порядка 680 000 ребят нуждаются в срочной поддержке.