В Венесуэле после землетрясений из-под завалов извлекли мальчика — жив

В Венесуэле случилось событие, которое многие назвали чудом: на шестой день после сокрушительных подземных толчков спасатели достали из‑под руин живого ребенка. Клибера Морана извлекли из развалин жилого комплекса Los Corales Garden 1 в штате Ла‑Гуайра, сообщили в издании The Guardian.
В сложнейшей операции участвовали специалисты из Иордании. Сейчас мальчик находится в одной из клиник Каракаса. Врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние ребенка.
Напомним, трагедия развернулась на прошлой неделе: два мощных землетрясения, магнитуда которых составила 7,2 и 7,5, прокатились по стране с интервалом менее минуты. Последствия оказались катастрофическими: строения рассыпались в считаные секунды, а под грудами бетона и арматуры заблокировались тысячи человек.
Официальные сводки говорят о более чем 1900 погибших и свыше 10 000 раненых, но независимые эксперты полагают, что реальные цифры куда выше. Спасатели продолжают находить тела, а возможности моргов практически исчерпались.
По сведениям НАСА, стихия нанесла урон примерно 59 000 зданиям: либо серьезно повредила строения, либо полностью стерла с лица земли. Это значит, что счет пострадавших идет на сотни тысяч.
Гуманитарный кризис нарастает: люди, которые остались без крыши над головой, ищут приют где придется. Кто‑то ночует под открытым небом, кто‑то теснится в переполненных временных убежищах, где условия далеки от приемлемых. Такая ситуация создает реальную угрозу вспышек инфекций. Особенно уязвимы дети: ЮНИСЕФ сообщает, что порядка 680 000 ребят нуждаются в срочной поддержке.
Во вторник в Венесуэлу доставили значительную партию гуманитарной помощи — 47 тонн жизненно важных грузов. В составе поставки — аптечки первой помощи, оборудование для неотложной медицины и комплекты для безопасных родов и ухода за новорожденными.