Чили поразила редкая погодная аномалия: видео снегопада в Араукании

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ситуация в Араукании стабилизируется. Ожидается, что холодный фронт постепенно сместится дальше на восток, а температура воздуха станет медленно расти. В течение первых дней июля снег в низинах полностью растает, хотя на больших высотах снежный покров сохранится еще некоторое время. Дожди возможны лишь эпизодически, а общий характер погоды будет стремиться к сезонной норме — с умеренными температурами и преобладанием облачности без интенсивных осадков.