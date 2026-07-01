Чили поразила редкая погодная аномалия: видео снегопада в Араукании

В конце июня регион Араукания в Чили столкнулся с необычным природным явлением: в краях прошел обильный снегопад. Об этом сообщили в Telegram-канале «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы».
Хотя пик непогоды пришелся на воскресенье, 28-е число, последствия стихии ощущались и вчера, 30-го: на возвышенностях еще сохранялся плотный снежный покров, а отдельные дороги оставались труднопроходимыми. Для южной части Чили, где в это время года обычно царит прохладная, но сухая погода, такие осадки — редкость.
Метеорологи объясняют аномалию мощным вторжением холодного воздуха из Патагонии. Полярный фронт необычно далеко продвинулся на север, принес с собой резкое похолодание и обильные осадки. Особенно сильно непогода затронула окрестности национального парка Конгильио и города Пукон: в высокогорных районах высота снежного покрова достигала полуметра.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ситуация в Араукании стабилизируется. Ожидается, что холодный фронт постепенно сместится дальше на восток, а температура воздуха станет медленно расти. В течение первых дней июля снег в низинах полностью растает, хотя на больших высотах снежный покров сохранится еще некоторое время. Дожди возможны лишь эпизодически, а общий характер погоды будет стремиться к сезонной норме — с умеренными температурами и преобладанием облачности без интенсивных осадков.