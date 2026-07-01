Ученый объяснил необычный зеленый цвет воды у берегов Анапы

«Прибрежные акватории Анапы хорошо прогреваются с повышением температуры воздуха в весенне-летний период, что, в свою очередь, сопровождается активным развитием морской планктонной флоры и фауны. Нитчатые водоросли рода Cladophora, более известные как камка, под действием прибоя концентрируются у берега, окрашивая все в насыщенный зеленый цвет и придавая консистенцию тины», — сказал Абрамчук.