Сегодня часть России накроет пекло

Сегодня, 2 июля, одним из самых теплых мест на Дальнем Востоке станет Якутия. В Тикси — макушка лета, температура достигнет +25 °С. В Якутске установится аномальная жара — +32 °С. Теплая волна накроет Бодайбо и Улан-Удэ: термометр покажет от +26 до +27 °С. В Благовещенске обещают днем до +29 °С, в Хабаровске — до +30 °С. Во Владивостоке сохранится прохлада, будет около +18 °С.