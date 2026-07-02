Сегодня часть России накроет пекло

Сегодня, 2 июля, одним из самых теплых мест на Дальнем Востоке станет Якутия. В Тикси — макушка лета, температура достигнет +25 °С. В Якутске установится аномальная жара — +32 °С. Теплая волна накроет Бодайбо и Улан-Удэ: термометр покажет от +26 до +27 °С. В Благовещенске обещают днем до +29 °С, в Хабаровске — до +30 °С. Во Владивостоке сохранится прохлада, будет около +18 °С.
Жара продолжится в Сибири. В восточной половине дождей не ожидается. Температура установится от +25 до +30 °С. В лидерах по жаркой погоде останется Алтай: сегодня там обещают +33 °С, завтра — +35 °С. В Омской области посвежеет до +29 °С.
На Урале сосредоточится зона дождей. В Екатеринбурге воздух прогреется до +22 °С, в Перми — до +21 °С, в Челябинске — до +21 °С, в Уфе — до +24 °С.
На европейской территории страны зона осадков накроет северо-запад. Дожди уже успели охладить Калининград, сегодня они накроют Псковскую и Новгородскую области. К юго-востоку от столицы ожидается пик жаркой погоды. В Туле — +31 °С, в Курске — +30 °С, в Саратове — +29 °С.
На юге будет жарко и солнечно. В Севастополе и Сочи — +30 °С, в Астрахани — +32 °С, в Новороссийске — +31 °С, в Луганске — +34 °С.
В Санкт-Петербурге пройдут дожди, похолодает до +19 °С. В Москве — +30 °С, без осадков.