Англия пережила самый жаркий июнь в истории

При этом аномалия проявилась не только в дневных, но и в ночных показателях. В Великобритании минимальная температура превысила среднюю более чем на два градуса, а в Англии ночные значения оказались выше нормы на 2,6 единицы. Также фиксировали так называемые тропические ночи, когда столбик термометра не опускался ниже +20 °C.