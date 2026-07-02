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Англия пережила самый жаркий июнь в истории

Рекордные температуры сопровождались тропическими ночами и устойчивой аномалией. Значения в темное время суток превысили норму на 2,6 градуса.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Самый жаркий июнь 2026 в Англии за всю историю: рекорды температуры, тропические ночи, прогнозы климатологов
Источник: Legion-Media

В Англии зафиксировали самый жаркий июнь за всю историю метеонаблюдений, сообщили в издании The Guardian. Рекордные показатели стали продолжением необычайно теплой весны. Для Англии и Уэльса период оказался самым жарким за все время учета сведений, а для всей Великобритании — третьим по уровню тепла.

Особую тревогу ученых вызвала не только высота температур, но и устойчивость. Впервые с 2021 года в стране три дня подряд действовало красное предупреждение об экстремальном зное.

При этом аномалия проявилась не только в дневных, но и в ночных показателях. В Великобритании минимальная температура превысила среднюю более чем на два градуса, а в Англии ночные значения оказались выше нормы на 2,6 единицы. Также фиксировали так называемые тропические ночи, когда столбик термометра не опускался ниже +20 °C.

Ярким маркером масштаба явления стал рекорд в Кью‑Гарденс: в мае температура достигла +35,1 °C. Это существенно выше прежнего максимума станции и абсолютного майского рекорда страны.

Такие погодные аномалии несут серьезные риски: провоцируют тепловой стресс, который угрожает здоровью людей, и создают нагрузку на ключевые сферы — от транспорта до системы водоснабжения. Климатологи дают неутешительные прогнозы: частота и сила периодов экстремальной жары будут расти, особенно — на юго‑востоке Великобритании. Недавние события в Европе уже обернулись тяжелыми последствиями.