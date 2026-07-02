Англия пережила самый жаркий июнь в истории

В Англии зафиксировали самый жаркий июнь за всю историю метеонаблюдений, сообщили в издании The Guardian. Рекордные показатели стали продолжением необычайно теплой весны. Для Англии и Уэльса период оказался самым жарким за все время учета сведений, а для всей Великобритании — третьим по уровню тепла.
При этом аномалия проявилась не только в дневных, но и в ночных показателях. В Великобритании минимальная температура превысила среднюю более чем на два градуса, а в Англии ночные значения оказались выше нормы на 2,6 единицы. Также фиксировали так называемые тропические ночи, когда столбик термометра не опускался ниже +20 °C.
Ярким маркером масштаба явления стал рекорд в Кью‑Гарденс: в мае температура достигла +35,1 °C. Это существенно выше прежнего максимума станции и абсолютного майского рекорда страны.
Такие погодные аномалии несут серьезные риски: провоцируют тепловой стресс, который угрожает здоровью людей, и создают нагрузку на ключевые сферы — от транспорта до системы водоснабжения. Климатологи дают неутешительные прогнозы: частота и сила периодов экстремальной жары будут расти, особенно — на юго‑востоке Великобритании. Недавние события в Европе уже обернулись тяжелыми последствиями.