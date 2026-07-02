На США вскоре может обрушиться супертайфун

В западной части Тихого океана набирает силу тропический шторм Nine‑W. Метеорологи опасаются, что стихия перерастет в супертайфун, написали в издании Fox Weather.
Угроза нависла прежде всего над Марианскими островами. Ядро штормовой системы в ближайшие выходные, 4 и 5 июля, окажется в непосредственной близости от архипелага.
Главную роль в усилении стихии, по мнению экспертов, играет Эль‑Ниньо. Из‑за явления воды океана остаются аномально теплыми, а атмосферные условия складываются благоприятно для роста шторма. Компьютерные модели все увереннее рисуют сценарий резкого нарастания мощи циклона — не исключается, что к понедельнику, 6 июля, скорость ветра достигнет 230 километров в час, что соответствует четвертой категории по шкале ураганов.
Особую тревогу вызывает траектория движения шторма. Во многом повторяет путь прошлогоднего супертайфуна «Синлаку». Тот принес разрушения на Северные Марианские острова, унес жизни 17 человек и причинил ущерб примерно на полтора миллиарда долларов.
Нынешний потенциальный тайфун, который получит имя «Бави», способен пройти еще южнее — под ударом окажутся такие территории, как Гуам, Рота, Сайпан и Тиниан. Даже если основная мощь стихии придется мимо, островам все равно стоит готовиться к сильным ветрам и обильным осадкам.