На США вскоре может обрушиться супертайфун

Нынешний потенциальный тайфун, который получит имя «Бави», способен пройти еще южнее — под ударом окажутся такие территории, как Гуам, Рота, Сайпан и Тиниан. Даже если основная мощь стихии придется мимо, островам все равно стоит готовиться к сильным ветрам и обильным осадкам.