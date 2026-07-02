Свердловская область ушла под воду после ливней: видео

В Свердловской области из‑за сильных дождей резко поднялся уровень воды в реках. В результате подтопило десятки населенных пунктов. Превысились, согласно информации Гидрометцентра России, отметки выхода воды на пойму в районе Нейвы, Сосьвы, Тавды, Туры, Чусовой и других водоемов. По прогнозам специалистов, ситуация в ближайшие трое суток не улучшится.
Стихия затопила, по сведениям регионального отделения МЧС России, только за прошедшие сутки 218 жилых и 33 дачных домов, 746 приусадебных участков, повредила низководные мосты и автомобильные дороги. Из‑за паводка ограничили транспортное сообщение с 17 населенными пунктами, где живут более полутора тысяч человек, в том числе свыше 360 детей.
При этом имеются и места, где вода пошла на спад. Освободились от затопления сотни домов и приусадебных территорий. Тем не менее синоптики предупреждают о дальнейшем ухудшении: в зоне риска еще более сотни жилых строений и почти 200 приусадебных земель.
Особенно сложная ситуация сложилась в Екатеринбурге, Первоуральске, Горноуральском, Кушвинском и Нижнесергинском округах. Там ввели режим чрезвычайной ситуации. В Нижнем Тагиле из‑за разлива реки оказались под водой опоры мостов. В Нижней Салде растет уровень воды в водохранилище — объявили режим повышенной готовности: имеется угроза подтопления местного металлургического завода. В самом Екатеринбурге мощные потоки воды едва не снесли светомузыкальный фонтан — пришлось срочно укреплять с привлечением спецтехники.