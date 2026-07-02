Свердловская область ушла под воду после ливней: видео

При этом имеются и места, где вода пошла на спад. Освободились от затопления сотни домов и приусадебных территорий. Тем не менее синоптики предупреждают о дальнейшем ухудшении: в зоне риска еще более сотни жилых строений и почти 200 приусадебных земель.