Более 2295 жизней унесло землетрясение в Венесуэле

Последствия двойного землетрясения в Венесуэле, которое случилось 24 июня, по‑прежнему нарастают. К четвергу, 2 июля, число погибших превысило 2295 человек — и цифра неокончательна, поскольку разбор завалов продолжается. Среди жертв — десятки иностранцев, в том числе граждане Португалии, Италии, Китая, написали в группе «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы».
Более 11 260 человек получили ранения. Медучреждения в Каракасе и Ла‑Гуайре едва справляются с наплывом пострадавших. Ситуация с пропавшими без вести остается крайне напряженной: по оценке координатора чрезвычайной помощи Организации Объединенных Наций, таковых свыше 50 000.
Повредилось более 58 000 зданий. Свыше 15 800 венесуэльцев полностью лишились крыши над головой, еще примерно 28 300 не возвращаются в дома из‑за угрозы обрушения. В общей сложности свыше полумиллиона человек остро нуждаются в продовольствии и гуманитарной поддержке.
Несмотря на то что критические первые 72 часа после катастрофы давно миновали, спасатели все еще находят выживших. Так, на шестой день в штате Ла‑Гуайра из‑под обломков извлекли живым трехлетнего мальчика. Всего совместными усилиями местных и международных служб удалось спасти 6461 человека. Поисково‑спасательные работы продолжаются.