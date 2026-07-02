Более 2295 жизней унесло землетрясение в Венесуэле

Несмотря на то что критические первые 72 часа после катастрофы давно миновали, спасатели все еще находят выживших. Так, на шестой день в штате Ла‑Гуайра из‑под обломков извлекли живым трехлетнего мальчика. Всего совместными усилиями местных и международных служб удалось спасти 6461 человека. Поисково‑спасательные работы продолжаются.