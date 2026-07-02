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Мощное извержение вулкана Мутновский произошло на Камчатке: фото

Признаки пробуждения заметили еще несколько недель назад. На вулкане начались термическая аномалия и деформация рельефа.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Сегодня, 2 июля, вулкан Мутновский на Камчатке дал о себе знать мощным извержением — первым за долгие годы. Столб пепла поднялся на три с половиной километра. Образовавшийся шлейф потянулся в западном и северо‑западном направлениях, написали в группе «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы». Фотографии уже попали в Сеть.

Предвестники пробуждения появились еще несколько недель назад. Ученые зафиксировали шестидневную термическую аномалию, всплеск фумарольной активности и признаки деформации рельефа.

Мутновский — природная лаборатория: у подножия вулкана работает Мутновская геотермальная электростанция, которая использует подземное тепло для выработки энергии. В 2018 году исследователи обнаружили в активной воронке озеро — редкое явление, которое указывает на смену стадии жизни образования. А в 2009-м вулкан попал и в спортивную хронику: парашютист Валерий Розов совершил прыжок в кратер Мутновского.

До нынешнего события заметная активность Мутновского ограничивалась слабым фреатическим выбросом в 2013 году, а подобное крупное извержение случалось в 2000-м.

Камчатка — один из самых активных вулканических регионов планеты. Там располагается свыше 30 действующих вулканов. Активность образований проявляется по‑разному — от выбросов пепла и фумарольной деятельности до мощных извержений. Сейсмологи и вулканологи ведут постоянный мониторинг событий: сведения собирают с наземных станций, спутников и дронов.