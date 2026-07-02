Мощное извержение вулкана Мутновский произошло на Камчатке: фото

Сегодня, 2 июля, вулкан Мутновский на Камчатке дал о себе знать мощным извержением — первым за долгие годы. Столб пепла поднялся на три с половиной километра. Образовавшийся шлейф потянулся в западном и северо‑западном направлениях, написали в группе «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы». Фотографии уже попали в Сеть.