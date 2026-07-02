В Москве отменили введенный из-за жары оранжевый уровень опасности

«Оранжевый уровень, связанный с сильной жарой, прекратил свое действие», — сказал собеседник агентства, напомнив, что этот уровень предупреждал об опасных метеоусловиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Между тем продолжает свое действие в столичном регионе желтый погодный уровень, связанный с высокой пожарной опасностью — он введен до вечера пятницы, 3 июля.
Ранее сообщалось, что воздух в Москве прогревался в течение дня до плюс 31,5 градуса — такую температуру зафиксировала метеостанция возле гостиницы «Балчуг» в самом центре столицы. При этом на главной метеостанции города, расположенной на ВДНХ, столбики термометров превысили отметку в плюс 30 градусов.
По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, за все лето это второй случай с 30-градусным значением. «Очевидно, что сегодня по итогам дня показатель максимального термометра будет выше, а значит текущий день стал самым жарким в этом сезоне», — отмечал он в Telegram-канале.
Предстоящей ночью в столице и по области синоптики Гидрометцентра РФ прогнозируют местами кратковременный дождь и грозу, а температура воздуха может составить до плюс 20 градусов. Днем в пятницу в Москве должно быть преимущественно без осадков, в Подмосковье — местами кратковременный дождь и гроза. Воздух прогреется до плюс 26−28 градусов в столице и от плюс 25 до плюс 30 градусов в Подмосковье.