В Москве отменили введенный из-за жары оранжевый уровень опасности

Предстоящей ночью в столице и по области синоптики Гидрометцентра РФ прогнозируют местами кратковременный дождь и грозу, а температура воздуха может составить до плюс 20 градусов. Днем в пятницу в Москве должно быть преимущественно без осадков, в Подмосковье — местами кратковременный дождь и гроза. Воздух прогреется до плюс 26−28 градусов в столице и от плюс 25 до плюс 30 градусов в Подмосковье.