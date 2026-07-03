Поиск Яндекса
Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

В Московском регионе из-за грозы с дождем ввели желтый уровень опасности

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности ввели в Московском регионе из-за ожидаемой грозы с дождем. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

Сейчас в Ричмонде: +29° 2 м/с 79% 759 мм рт. ст. +33°
Источник: Агентство «Москва»

«В Подмосковье ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза», — сказал собеседник агентства, отметив, что желтый уровень действует до 21:00 мск субботы, 4 июля. Данный уровень предупреждает о потенциальной опасности метеоусловий. На территории Москвы желтый уровень будет активирован в 21:00 мск и станет действовать также до вечера субботы. Кроме того, напомнили синоптики, аналогичный уровень продолжает действовать до вечера в столичном регионе еще и по причине высокой пожарной опасности, достигающей 4 класса.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что в течение сегодняшнего дня в Москве должно быть преимущественно без осадков, в Подмосковье не исключен местами кратковременный дождь и гроза. Воздух прогреется до плюс 26−28 градусов в столице и от плюс 25 до плюс 30 градусов — в Подмосковье. Далее на погоду в Центральной России в целом и в столичном регионе в частности влияние окажет волновой циклон, который в период с 4 по 6 июля будет перемещаться с юго-запада на северо-восток. Он несет с собой дожди, местами грозы, град и усиление ветра с порывами до 15−18 м/с. Синоптики отмечали, что предстоящей ночью сильный дождь с грозой ожидается, прежде всего, на юге Подмосковья, а днем в субботу и воскресенье, 4—5 июля — на востоке региона.