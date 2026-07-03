В Московском регионе из-за грозы с дождем ввели желтый уровень опасности

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что в течение сегодняшнего дня в Москве должно быть преимущественно без осадков, в Подмосковье не исключен местами кратковременный дождь и гроза. Воздух прогреется до плюс 26−28 градусов в столице и от плюс 25 до плюс 30 градусов — в Подмосковье. Далее на погоду в Центральной России в целом и в столичном регионе в частности влияние окажет волновой циклон, который в период с 4 по 6 июля будет перемещаться с юго-запада на северо-восток. Он несет с собой дожди, местами грозы, град и усиление ветра с порывами до 15−18 м/с. Синоптики отмечали, что предстоящей ночью сильный дождь с грозой ожидается, прежде всего, на юге Подмосковья, а днем в субботу и воскресенье, 4—5 июля — на востоке региона.