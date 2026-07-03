Стало известно, когда Россия окажется во власти сильных дождей

На Русской равнине завершится период знойной погоды: малооблачный антициклон, который еще недавно задавал жаркий тон, постепенно сдаст позиции. Уже сегодня, 3 июля, его начнет вытеснять холодный фронт, а следом к нему присоединится североатлантический вихрь — вместе они сформируют мощный погодный комплекс. Об этом написали в издании «Метеовести».
Пик непогоды придется на выходные, 4 и 5 июля: фронтальная облачность сольется с циклоническими массами и накроет большую часть Европейской России. Исключение составят лишь Среднее Поволжье и северные территории: там сохранится более спокойная погода.
Сильнее всего дожди ударят по Верхней Волге, центральным регионам Европейской России и Черноземью: местами за двое суток может выпасть свыше 20−30 миллиметров осадков. Особенно непростая ситуация прогнозируется в Липецке — к концу воскресенья там ожидают до 38 миллиметров влаги, что сопоставимо с суммарным показателем за три июльские недели. В Нижнем Новгороде, Владимире и Воронеже тоже пройдут обильные дожди: циклон принесет туда свыше трети месячной нормы осадков, из‑за чего не исключены локальные подтопления.
Похолодание станет еще одним заметным последствием циклона. К воскресенью теплая погода сохранится лишь на Урале, в Поволжье и на юге Европейской России — там температура достигнет от +27 до +32 °C, а в отдельных районах Заволжья будет еще жарче. В то же время на западе и северо‑западе Русской равнины плотный облачный покров приведет к быстрому снижению температуры: днем воздух прогреется лишь от +18 до +23 °C — это ниже климатической нормы.