Стало известно, когда Россия окажется во власти сильных дождей

Похолодание станет еще одним заметным последствием циклона. К воскресенью теплая погода сохранится лишь на Урале, в Поволжье и на юге Европейской России — там температура достигнет от +27 до +32 °C, а в отдельных районах Заволжья будет еще жарче. В то же время на западе и северо‑западе Русской равнины плотный облачный покров приведет к быстрому снижению температуры: днем воздух прогреется лишь от +18 до +23 °C — это ниже климатической нормы.