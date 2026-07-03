35-градусная жара сегодня овладеет частью России

На север Сибири в пятницу, 3 июля, вернется тепло. Южные районы окажутся раскалены сверх меры, особенно Алтай, Хакасия и Тыва, где воздух прогреется до +35 °С. Такая температура усилит пожароопасную обстановку. Выше 30-градусной отметки термометр покажет в Красноярске и Новосибирске. На западе циклон прольет дожди. В Омске пройдет гроза, возможен град.
Якутия в первые дни июля продолжит наполняться теплым воздухом. В Якутске, Верхоянске и Тикси ожидается почти +30°С. При этом на арктическом побережье завтра, 4 июля, резко похолодает. В южных регионах тепло останется, но придут дожди. На юге Амурского края и в Забайкалье осадки пройдут уже сегодня. В Благовещенске — +27°С, в Хабаровске — +30°С.
Урал окажется во власти осадков, но уже завтра туда придет солнечная погода. Сегодня в Перми и Екатеринбурге ожидается +23°С, в Челябинске — +22°С, в Уфе — +25°С, в Оренбурге — +27°С.
Центральная часть Европейской России попрощается с теплом и солнцем. Освежающие дожди понизят температуру в Смоленске до +25°С. На востоке пока сохранится жара: в Рязани — +31°С, в Курске — +32°С, в Белгороде — +33°С. Поволжье дожди пройдут эпизодически.
На юге окажутся раскалены Крым и Приазовье: там будет около +33°С. В Сочи прогнозируют +28°С.
В Санкт-Петербурге пройдут короткие дожди, термометр покажет +21°С. В Москве в пятницу ожидается +25°С.