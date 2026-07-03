35-градусная жара сегодня овладеет частью России

Якутия в первые дни июля продолжит наполняться теплым воздухом. В Якутске, Верхоянске и Тикси ожидается почти +30°С. При этом на арктическом побережье завтра, 4 июля, резко похолодает. В южных регионах тепло останется, но придут дожди. На юге Амурского края и в Забайкалье осадки пройдут уже сегодня. В Благовещенске — +27°С, в Хабаровске — +30°С.