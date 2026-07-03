Гидрометцентр: в выходные жителей Центральной России ждут грозы

В самой Москве в начале выходных небо будет переменчивым: облачность станет чередоваться с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью температура окажется в диапазоне от +15 до +17 °C, в центральной части города — чуть выше, от +18 до +20 °C. Днем тучи сгустятся, местами прогремит гроза, а воздух прогреется от +21 до +23 °C. Ветер ожидается северный, а при грозовых явлениях его порывы могут доходить до 15 метров в секунду.