Гидрометцентр: в выходные жителей Центральной России ждут грозы

В период с 4 по 6 июля погоду в Центральном федеральном округе будет формировать волновой циклон: он проследует по траектории с юго‑запада на северо‑восток. В Гидрометцентре предупредили о непростой метеорологической обстановке — в ряде областей пройдут дожди, не исключены грозы и град, порывы ветра способны достигать 15−18 метров в секунду, на юге округа — и вовсе до 20 метров в секунду.
Примечательно, что погода в разных частях округа будет сильно различаться. Одни регионы накроет ненастье, другие продолжат страдать от изнуряющей жары. Например, в субботу, 4 июля, в Воронежской и Тамбовской областях сохранится настоящий зной — температура поднимется до +35 °C, и пока нет признаков того, что жара пойдет на спад.
Московская область тоже столкнется с непогодой, причем осадки будут приходить волнами. В первый день выходных дожди с грозами обрушатся на юг и юго‑восток региона, а затем зона ливней сместится к восточной части области. Во время гроз ветер будет усиливаться — до 15 метров в секунду.
В самой Москве в начале выходных небо будет переменчивым: облачность станет чередоваться с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью температура окажется в диапазоне от +15 до +17 °C, в центральной части города — чуть выше, от +18 до +20 °C. Днем тучи сгустятся, местами прогремит гроза, а воздух прогреется от +21 до +23 °C. Ветер ожидается северный, а при грозовых явлениях его порывы могут доходить до 15 метров в секунду.
В воскресенье, 5 июля, облачная картина сохранится. В ночные часы местами возможны недолгие дожди, температура составит от +15 до +17 °C, ветер будет дуть с северо‑запада и запада. Днем также не стоит рассчитывать на полное прояснение: вероятны кратковременные осадки и локальные грозы, температура поднимется от +19 до +21 °C, а западный ветер при грозе вновь может усилиться до 15 метров в секунду.